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    8 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 8 Şubat 2022 Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 09:12
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    8 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama: İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 8 Şubat 2022 Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    8 ŞUBAT SALI SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

    Saat 09.00 itibariyle henüz planlı bir kesinti gözükmemektedir.

    İSKİ ARIZA SORGULAMA

    8 Şubat 2022 İSKİ arıza sorgulama: İstanbul da sular saat kaçta gelecek? Güncel liste... #1


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