Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün içinde plan yapacak olanlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki 8 Temmuz 2021 bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, dışarı çıkmak isteyenler hava raporuna bakarak program yapıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu bilgilendirmesinde yağışların, yurdun büyük bölümünde devam edeceği bildirildi.

Peki, bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar hangi illerde artacak? İşte 8 Temmuz Perşembe hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Şiddetli yağışlar perşembe günü de etkisini göstermeye devam ediyor. Yurdun büyük bölümü yağmurlu havanın etkisinde olacak. Etkisini arttıran yağışların zaman zaman sel, dolu yağışı, su taşkınlarına neden olabileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta’nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve Çankırı’nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta'nın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara’nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı’nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam ve Çamlıdere'de kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin, akşam saatlerinde ise Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 3 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık