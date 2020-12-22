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- Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Kar yağışı, Bolu'yu beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler, dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarıldı.
- AA
- 22.12.2020 - 12:38
- Güncelleme : 22.12.2020 - 12:55
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi.
Kar yağışının başlamasıyla D-100 karayolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaz örtüyle kaplandı.
BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ
Sürücülerin, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerlediği görüldü.
Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bolu Dağı'nda kar yağışı FOTO GALERi
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı ViDEO