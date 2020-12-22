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    Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

    Kar yağışı, Bolu'yu beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler, dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarıldı.
    • AA
    • 22.12.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 12:55
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    Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

    D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösterdi.

    Kar yağışının başlamasıyla D-100 karayolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkileri beyaz örtüyle kaplandı.

    BOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Sürücülerin, karla kaplanan yolda yavaş ve dikkatli ilerlediği görüldü.

    Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, trafik polisleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Bolu Dağı'nda kar yağışı FOTO GALERi

    Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı ViDEO

    Bolu Dağı nda kar yağışı başladı #1

    Bolu Dağı nda kar yağışı başladı #2

    Bolu Dağı nda kar yağışı başladı #3

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