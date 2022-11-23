Kentte etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde yer alan Edirne’de sabaha karşı hafif şekilde başlayan yağmur, yer yer etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Sağanağın etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağış vatandaşın hayatını felç etti

Sağanak, hem vatandaşların hayatını felç etti hem de trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafikte yağmura yakalanan sürücüler, sağanağın etkisiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti ViDEO

Yağmurdan korunurken ilginç yöntemlere başvurdular

Yanında şemsiyesi olmayanlar cami şadırvanı ve iş yerlerinin altına sığınırken, şemsiyesi olanlar ise rüzgarın etkisiyle yürümekte zorluk çetki.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan birinin ise başına bone geçirerek yağmurdan korunmaya çalışması dikkat çekti.





Tarlalara can suyu gelecek

Vatandaşlardan Turgay Canan, yağmurun çiftçiler için iyi olduğunu ve tarlalara can suyu geleceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü şehirde, yağmurun aralıklarla sürmesi bekleniyorken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.