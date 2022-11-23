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    Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti

    Kentte etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
    • 23.11.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 13:04
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    Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti

    Marmara Bölgesi'nin Trakya bölümünde yer alan Edirne’de sabaha karşı hafif şekilde başlayan yağmur, yer yer etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

    Sağanağın etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Yağış vatandaşın hayatını felç etti

    Sağanak, hem vatandaşların hayatını felç etti hem de trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

    Trafikte yağmura yakalanan sürücüler, sağanağın etkisiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

    Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti ViDEO

    Edirne de sağanak yağış hayatı felç etti #1

    Yağmurdan korunurken ilginç yöntemlere başvurdular

    Yanında şemsiyesi olmayanlar cami şadırvanı ve iş yerlerinin altına sığınırken, şemsiyesi olanlar ise rüzgarın etkisiyle yürümekte zorluk çetki.

    Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan birinin ise başına bone geçirerek yağmurdan korunmaya çalışması dikkat çekti.

    Edirne de sağanak yağış hayatı felç etti #2

    Tarlalara can suyu gelecek

    Vatandaşlardan Turgay Canan, yağmurun çiftçiler için iyi olduğunu ve tarlalara can suyu geleceğini söyledi.

    İHA'nın haberine göre, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü şehirde, yağmurun aralıklarla sürmesi bekleniyorken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Edirne de sağanak yağış hayatı felç etti #3

    Edirne de sağanak yağış hayatı felç etti #4


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