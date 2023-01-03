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    • 80 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

    80 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

    Çılgın Sayısal Loto 2 Ocak 2023 çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 03.01.2023 - 10:21
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    80 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

    Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın son çekilişi olan 2 Ocak 2023 Pazartesi çekilişi dün akşam 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

    Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapmaya başladı.

    Büyük ikramiyenin 80.866.584,12 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

    Büyük ikramiyeyi kazananın çıkmadığı çekilişte ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarları aşağıdaki gibidir.

    80 MİLYON TL! Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları.. #1

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktadır.

    İşte merakla beklenen 2 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

    2 Ocak 2023 Sayısal Loto sonuçları

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte çekiliş sonuçları..

    2 - 6 - 9 - 25 - 50 - 65 Joker: 79 Süperstar: 70


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