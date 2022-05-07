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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Mayıs Cumartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 09:31
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Bartın çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 7 Mayıs Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Mayıs 2022...

    7 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 22°C
    • Az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 20°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 19°C
    • arçalı ve çok bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • DENİZLİ °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MUĞLA °C, 24°C
    • Az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    • ADANA °C, 27°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • ANTALYA °C, 24°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • HATAY °C, 22°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • ISPARTA °C, 19°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 14°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 15°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • KONYA °C, 14°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • SİVAS °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Bartın çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 12°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DÜZCE °C, 15°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 11°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 14°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların, genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

    • AMASYA °C, 15°C
    • Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 13°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 13°C
    • Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 13°C
    • Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin (Malatya merkez hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak; güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • KARS °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
    • MALATYA °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • VAN °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • GAZİANTEP °C, 18°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • SİİRT °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ŞANLIURFA °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #4


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