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    Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları...

    Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Philips Morris ve British American Tobacco gruplarına 2 TL'lik zam yapıldı. Bu zammın ardından güncel fiyatlar merak edilmeye başlandı.
    • 04.07.2022 - 14:25
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    Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları...

    Sigara tiryakileri, her gün değişen fiyatları araştırmaya devam ediyor..

    Sosyal medyaya düşen zam haberlerinin peşine giden tiryakiler, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunu merak ediyor.

    1 Temmuz tarihinde JTİ gruplarına gelen 2 TL'lik zammın ardından Philips Morris ve British American Tobacco grupları da zamdan nasibini aldı.

    Bu durum tiryakileri üzerken, hangi sigaraya ne kadar zam geldiği ve son fiyatlar araştırılmaya başlandı.

    Sigara kullanıcıları, 'Sigaraya zam mı geldi, ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel fiyatlar...

    Buna göre, sigaraların son fiyatları ise şu şekilde,

    Philips Morris

    Marl ED: 29 TL

    Marl TO: 30 TL

    Marl: 31 TL

    Parl:31,5 TL

    Parl MID: 30,5 TL

    Mur: 29 TL

    Mur Bl: 28 TL

    Lk: 28 TL

    Chest:27,5 TL

    Lm: 27,5 TL

    British American Tobacco

    Ken (Dark Blue, Long, Switch): 28 TL

    Kent D-Ra: 28 TL

    Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

    Kent Sl: 31 TL

    Rothm: 27,5 TL

    Tek 2001: 27,50 tl

    Vicer: 28 TL

    Pa Mall: 28 TL

    Sams: 28 TL

    Malt:28 TL

    1 Temmuz'da JTİ grubuna gelen zamlar

    Cam Yellow 100: 48 TL

    Wins Slender: 28 TL

    Wins Dark Blue/Deep Blue: 28 TL

    Wins: 29 TL

    Wins Xsence: 30 TL

    Cam Slender: 27,5 TL

    Cam: 28 TL L: 27,5 TL

    Mont C: 27,5 TL

    Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? İşte yeni sigara fiyatları... #1


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