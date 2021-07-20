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- 81 ilde bayram coşkusu: Vatandaşlar namaz için camileri doldurdu
81 ilde bayram coşkusu: Vatandaşlar namaz için camileri doldurdu
Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Bayram namazı, koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek kılındı.
- AA
- 20.07.2021 - 09:56
- Güncelleme : 20.07.2021 - 10:01
Vatandaşlar, Kurban Bayramı için namaz kılmak üzere sabahın erken saatlerinde camilere geldi.
Bazı vatandaşlar memleketlerinde bazıları ise gittikleri tatil beldelerinde namazlarını kıldı. Namaz, koronavirüs tedbirleriyle kılındı.
81 İLDE BAYRAM NAMAZI
Normalleşme süreciyle birlikte Kurban Bayramı için camilere gelen vatandaşlar, tedbirleri elden bırakmadı. İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.
81 ilde kılınan Kurban Bayramı namazı, çekilen görüntülere yansıdı.