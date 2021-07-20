Haberler

Yaşam Haberleri

81 ilde bayram coşkusu: Vatandaşlar namaz için camileri doldurdu

81 ilde bayram coşkusu: Vatandaşlar namaz için camileri doldurdu

Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Bayram namazı, koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek kılındı.