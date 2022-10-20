Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Güneş Tutulması'nın gerçekleşeceği zamana saatler kala, "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" sorusu araştırma konuları arasına girdi.

En son 30 Nisan'da gerçekleşen Güneş Tutulması'nın etkileri kaybolmaya başladı ve yeni tutulma aksına girdik.

Boğa burcunda gerçekleşen tutulmanın yerini Akrep burcunun 2 derecesinde gerçekleşecek olan tutulma alacak.

Boğa-Akrep aksında gerçekleşen bu tutulmalarla birlikte, herkesin hayatında yeni bir sayfa açılacak.

Yılın ikinci ve son tutulmasına yaklaşırken, "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" sorusu gündem oldu.

Bu kapsamda detayları öğrenmek isteyenler, "Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?" sorusuna net cevaplar arıyor.

Peki, Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte yanıtı...

Güneş Tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek?

Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek.

Güneş , gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.

Parçalı tutulma, Afrika, Asya, Avrupa ve Birleşik Krallık'ta Guernsey'de kuzey yarımkürede görülebilecek ve en uç noktasında kuzey kutbu ve Rusya'da olacak.

Güneş tutulması Türkiye'den de görülebilecek. 25 Ekim'de merkezi tutulma noktası, güneşin %82'sinin tutulacağı kuzey kutbunun üzerinden geçecek.

Rusya'dan güneşin %80'e kadarı tutulacak, bu oran Çin'de %70'e, Norveç'te %63'e ve Finlandiya'da %62'ye düşüyor.