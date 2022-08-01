Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 1 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlar görülüyor ve yer yer bölgesel yağışlar bekleniyor. Orta ve güney bölgelerde ise hava bol güneşli. Hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyrediyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 1 Ağustos 2022..

1 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Marmara ile Orta ve Kuzey Ege’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise rüzgarın orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık İstanbul’da 32, Edirne’de 35, Bursa’da 33 derece ölçülüyor. Ege Bölgesi bol güneşli. Sıcaklık Denizli’de 39 derece ölçülüyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı. İzmir’de 35, Muğla’da 36, Afyonkarahisar’da 34 derecelik sıcaklık var. Akdeniz Bölgesinde de güneşli havalar devam ediyor. Sıcaklık bölgede 31-32 derecelerde ölçülüyor. Adana dolaylarında en yüksek 36 dereceye çıkıyor. İç Anadolu Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık ise bölgede en yüksek 34-35 derecelerde ölçülüyor. Salı günü de benzer bir hava durumu bekleniyor.

Karadeniz Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Sıcaklık Bolu’da 28, Samsun’da 30, Trabzon’da 28 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Batı kentlerde ise güneş daha çok görülüyor. Sıcaklık Kars’ta 30, Malatya’da 37, Hakkari’de 33 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bol güneşli ve sıcak havalar devam ediyor. Gaziantep’te 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 41, Mardin’de 38 derecelik sıcaklık ölçülüyor.