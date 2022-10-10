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    Karabük’te safran hasadı başladı

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, kilosu 100 bin liradan satılan safran bitkisinin hasat mevsimi geldi.
    • 10.10.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:23
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    Karabük’te safran hasadı başladı

    Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran için hasat mevsimi geldi.

    Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan bitki, havaların erken soğuması nedeniyle erken çiçek açtı.

    Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın, kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olurken, soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı sağlıyor.

    İHA'nın haberine göre bu yıl safran dikimi 29 çiftçi tarafından, 79 dekar alanda yapıldı.

    Birçok hastalığa iyi geliyor

    Kanser, öksürük, astım, bronşit, cilt, bağışıklık ve hormon bozukluğu gibi hastalıklara iyi gelen safran, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasına yardımcı olduğu için dünyada mutluluk iksiri olarak biliniyor.

    Karabük’te safran hasadı başladı #1

    "İyi bir sezon olacağını umuyorum"

    İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan safran üreticisi İsmail Yılmaz, bu hafta itibariyle ekimini yaptıkları safranın çiçek açmaya başladığını belirterek, “İnşallah 45 gün civarında çiçek toplamaya devam ederiz. Havalar erken soğudu. Çiçeklenme hızlı başladı. İyi bir sezon olacağını umuyorum.” dedi.

    Karabük’te safran hasadı başladı #2

    Kilosu 100 bin lira

    27 dönüm alanda ekim yaptıklarını ifade eden Yılmaz, 20 kilogram ürün beklediklerini kaydetti. Safranın 100 bin liradan alıcısı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Şu anki kilogram satış fiyatımız 100 bin lira civarında, alıcısı var. Bu sene Avrupa ve Arap ülkelerinden gelenler var. Bunlar safrana meraklılar. Tarlada görmek ve satın almak istiyorlar.” diye konuştu.

    Yılmaz, safranın görselliği nedeniyle bölgedeki turizmi hareketlendirdiğini ve ekonomik olarak çok fazla getiri sağladığını aktardı.

    Karabük’te safran hasadı başladı #3

    Karabük’te safran hasadı başladı #4


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