Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde sağanak yağış var. Orman yangınının devam ettiği Marmaris'te de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerini yaptı, sağanak yağış beklenen bölgeleri açıkladı.

Buna göre; Türkiye'nin genelinin bugün parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yerel kuvvette yağış

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel ve su baskınlarına dikkat

Meteoroloji, sağanakla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sıcaklık en fazla 4 derece düşecek

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmaris’te kuvvetli rüzgar bekleniyor

Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun batısında batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu, Bitlis, Van’ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, zamanla Mardin’in doğusu, Siirt, Muş, Van, Ağrı çevreleri ile Erzurum’un güneyinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçmalarına dikkat

Meteoroloji uzmanları, şiddetli rüzgarla birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların meydana gelebileceğini belirtiyor.

‘Dikkatli ve tedbirli olun’ diyor…

5 günlük tahmin

Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahminini de yayınladı.

Hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde geçecek.

Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış bekleniyor.