Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Ağustos Pazar hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Haftanın son gününde Marmara, Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde azalıyor. Yurt genelinde mevsim normallerinde sıcaklıklar ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Orta Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Ağustos 2022..

7 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık ise bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Yağışların pazartesi günü yerel olarak devam etmesi bekleniyor. Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde hava parçalı bulutlu. İç kesimlerde ise kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor. Ani sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklık İzmir ve Muğla’da 34, Afyonkarahisar’da 29 derece. Yağış Akdeniz Bölgesinin doğu kesimlerinde etkili oluyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlar hakim. Sıcaklık Antalya dolaylarında 28-29 derecelere geriledi. Orta ve doğu kentlerde ise 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinin de batı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı. Sıcaklık ise 30 derecelerde. Doğu kentlerde parçalı bulutlar arasından güneş görülüyor. Sıcaklık 32 ile 35 derece arasında seyrediyor. Karadeniz Bölgesinin büyük çoğunluğunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık Bolu’da 25, Samsun’da 29, Gümüşhane’de 32 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin kalanında ise güneş görülüyor. Sıcaklık yağışlı alanda 27 ile 32 derece arasında, kalan yerlerde ise en yüksek 38 dereceye çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hava bol güneşli. Bölgede en yüksek 42-43 derecelerde ölçülen sıcaklıklar 39-40 derecelere geriledi. Pazartesi günü de benzer bir hava durumu olması bekleniyor.