Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı kaç derece olacak?

Meteoroloji, önümüzdeki 5 gün için sıcaklık değerlerini gösteren bir harita yayınladı. Bunun akabinde, "Hava sıcaklığı kaç derece olacak?" sorusu gündeme geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık haritalarını yayınlayarak, vatandaşları uyardı.

Önümüzdeki süreçte sıcak havanın artacağını belirten yetkililer, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi.

Yayınlanan sıcaklık haritalarına göre; hafta sonu sıcaklıkların daha fazla artacağı açıklandı. Peki, hava sıcaklığı kaç derece olacak? İşte son durum..

5 GÜN BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta artacak sıcaklıklar için uyarılarda bulundu. Son rapora göre; önümüzdeki bir haftalık süreçte ülke genelinde sıcaklıklar artmaya devam ederek, hafta sonuna kadar batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde, hafta sonu ise tüm yurtta 6 ile 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya'da ise hava sıcaklığının 37'yi geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin etkisiyle, sıcaklıkların 8-10 derece artması bekleniyor. İstanbul 42 dereceleri görecek. Batı kesimlerde ise sıcaklık 50 dereceye yaklaşacak.