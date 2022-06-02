Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2 Haziran Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Anadolu'nun büyük bir kısmında yaz sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Ani ve şiddetli olacağı tahmin edilen yağışlara karşı Meteoroloji'den 'dikkat' uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde normalinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Vatandaşlar 2 Haziran Perşembe gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 2Haziran 2022...

2 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde sürse de yurdun birçok kentini ani ve şiddetli yaz sağanakları bekliyor. Bugün ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi beklenirken Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da uyarıyor.

İç Anadolu'da çoğu kentte yaz sağanakları etkili olacak. Bölgede akşama doğru yağışların kuvveti artıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan son tahmin haritasına göre, ani ve şiddetli yağışların hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Yaz sağanakları nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı da var.