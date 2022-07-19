Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 19 Temmuz Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde normallerin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında ölçülüyor. Yağış ise yer yer Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde bekleniyor. Yurdun kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir hava var.

Peki bugün hava nasıl olacak? 19 Temmuz 2022..

19 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar genellikle kuvvetli esiyor. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 29-31 derecelerde ölçülüyor. Rüzgarın kuvvetli esmesinden kaynaklanabilecek sorunlara karşı tedbirli olunmalı. Ege Bölgesinde hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık bölgede en yüksek 35-36 derecelerde ölçülüyor. Ege Bölgesinde de rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor, yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı. Akdeniz Bölgesinde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık Antalya dolaylarında 40 dereceye ulaştı. Sıcak çarpmalarına ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Bölgenin kalanında ise 34 - 36 derecelerde sıcaklık ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık Ankara ve Eskişehir’de 27, Kayseri’de 29, Sivas’ta 25 derece ölçülüyor. Çarşamba günü hava durumunu koruyor, sıcaklıklar ise yer yer birkaç derece geriliyor. Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu ve yağışlı. Bölgenin doğu kesimlerinde bu yağışların kuvvetli şekilde olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel ve su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde dar bir alanda yağış bekleniyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Sıcaklık kuzey kesimlerde 31, batı ve güneyinde ise 34-35 derece ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık 38-39 derecelerde ölçülüyor. Diyarbakır-Şanlıurfa dolaylarında ise 41 derecelere çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.