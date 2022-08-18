85 yaşındaki Fransalı Emile Elazığ'da Müslüman oldu

Tatil yapmak için Elazığ'a gelen ve Müslüman olmaya karar veren Fransa vatandaşı Emile Zehnder'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Fransa'da yaşayan 85 yaşındaki Emile Zehnder tatil için Elazığ'a geldi.

Burada aldığı kararla Müslüman olmak isteyen Emile, Elazığ İl Müftülüğüne başvurdu.

Adı 'Emin' oldu

İl Müftü Vekili Özer Cömert, tarafından İslam'ın temel esaslarının anlatıldığı yaşlı adam, ardından kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Düzenlenen ihtida merasiminin ardından ismini 'Emin' olarak değiştirdi.

"Dünyayı, kainatı ve her şeyi yaratan odur"

Müftü Özer, "İslam’da Allah her manasıyla birdir. Zatında ve sıfatında birdir. Doğmamıştır ve doğurulmamıştır, oğlu, kızı yoktur. Hiçbir şekilde benzeri ve dengi yoktur. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Mekanla, zamanla sınırlı değildir. O kullarına çok yakındır. Vasıtasız, aletsiz olarak bilir, görür. Gücü her şeye yeter. Dünyayı, kainatı ve her şeyi yaratan, kanunlarıyla düzenleyen odur. Allah'ın birliği inancına ve ona teslimiyet üzere bulunmaya İslam diyoruz. İslam'a girmek Allah'a ve Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun getirdiklerine inanmakla olur” dedi.

Kur'an-ı Kerim hediye edildi

İHA'nın aktarımına göre; duanın ardından merasim tamamlandı ve Müslüman olan Emin'e ihtida belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye edildi.