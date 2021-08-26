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    MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

    MasterChef yarışmasının dün ekrana gelen yeni bölümünde eleme adayları belli oldu. Yarışmayı takip edemeyenler ise "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 11:10
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    MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

    MasterChef yarışması kıran kırana mücadeleleri ile devam ederken, dün ekrana gelen yeni bölümde İspanyol mutfağından yemekler denendi.

    Yarışmacılar seçildikleri takımların kazanıp dokunulmazlık alması için, nefes kesen bir mücadele verdi.

    Şeflerin tadımları sonrası kazanan takım kırmızılar olurken, mavi takım ise eleme oyunu oynadı.

    Eleme oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Hasan olurken, potaya giden isimler ise belli oldu.

    Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi?

    MASTERCHEF’TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Burcu'yu söyledi.

    Oylama sonucunda oylar Hamza, Görkem ve Safanur arasında dağıldı.

    İsimleri, yedişer kez yazılan Görkem ve Hamza arasında potaya gidecek ismi, kaptan Burcu belirledi.

    Burcu'nun seçtiği Görkem, MasterChef'te haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

    MasterChef te kimler potaya girdi? MasterChef te eleme adayı olan isimler.. #1

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