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    İstanbul'da kar yağışı başladı

    İstanbul'da kar yağışı başladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'un Sarıyer ilçesi beyaza büründü.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 00:46
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 00:48
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    Türkiye hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu geceye dikkat çekerek kar yağışının başlayacağını belirtmişti.

    Beklenen kar, Sarıyer ilçesinde yüzünü gösterdi.

    YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Araçlar kar yağışı nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yol kenarında kartopu oynadı. 

    İstanbul'da kar yağışı başladı VİDEO

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    KAR YAĞIŞINI YARIN DA ETKİSİNİ GÖSTERECEK

    Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz yaptığı açıklamada, yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışının, yarın İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevrelerinde, Karadeniz Bölgesi'nin genelinde ve Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis çevrelerinde aralıklarla görülmesini beklediklerini söyledi.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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