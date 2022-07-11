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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 11 Temmuz Pazartesi hava nasıl olacak?
    • 11.07.2022 - 10:01
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 11 Temmuz 2022..

    11 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Son hava durumu raporuna göre, Kurban Bayramı sonrası birçok ilde sağanak yağmur yağacak.

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! #1


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