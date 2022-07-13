Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 13 Temmuz Çarşamba hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Türkiye’nin kuzey kesimleri sağanak yağışlı. Orta bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava görülürken güney kentlerde hava bol güneşli. Hava sıcaklıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyrediyor. Denizlerde rüzgar Marmara ve Ege’de kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Akdeniz’de güney yönlerden zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 13 Temmuz 2022..

13 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde sağanak yağışlar görülüyor. Hava sıcaklıkları ise bölgede en yüksek 29-30 derecelerde ölçülüyor. Ege Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık Denizli-Muğla dolaylarında 35 derecelerde ölçülüyor. Bölgenin kalanında ise 29-31 derecelerde sıcaklık var. Akdeniz Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde bol güneşli bir hava hakim. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Yer yer 35 dereceyi de aşıyor. İç Anadolu Bölgesinde hava parçalı bulutlu. Batı kesimlerde yerel yağmurlar da görülebilir. Sıcaklık bölgede 27 ile 31 derece arasında ölçülüyor. This is a modal window.Video oynatılamadı, ağ ya da sunucu hatası veya belirtilen format desteklenmiyor. Karadeniz Bölgesinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklık Bolu’da 22, Samsun’da 26, Trabzon’da 27 derece ölçülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde az bulutlu ve güneşli bir hava görülüyor. Sıcaklık bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Perşembe ve Cuma da benzer bir hava durumu bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güneşli ve sıcak havalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bölgede birçok ilde sıcaklıklar 41-42 derecelerde ölçülüyor. Öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların neden olabileceği olumsuzluklara ve sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunmalı.