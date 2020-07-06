880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var

Pilot Saraçyakupoğlu, “Ticari ve askeri uçak bakım personeli ihtiyacı 2019-2038 yılları arasında 880 bin personel olarak belirleniyor.” dedi.

Dünyadaki ekonomik durgunluklara rağmen uçak bakım personellerine ihtiyaç var.

Pilot Tamer Saraçyakupoğlu, uçak gövde ve alt ünitelerinin bakım, onarım, yenileme ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getiren personellere olan ihtiyacın artış gösterdiğini ifade etti.

880 BİN PERSONEL İHTİYACI

Saraçyakupoğlu, “ABD menşeili bir uçak firmasının 2019 yılı projeksiyon planına göre tüm dünyada 2019-2038 yılları arasında 769 bin hava aracı bakım personeli ihtiyacı söz konusudur. Askeri uçak bakım personelinin de eklenmesi ile bu rakamın 880 bin personel olarak belirleniyor. Söz konusu personel ise tüm dünyada birçok onaylı ya da onaylı olmayan okul tarafından yetiştirilecek.” ifadelerini kullandı.

Saraçyakupoğlu, ayrıca bu pilotların havacılık ingilizcesine hakim olması gerektiğini belirtti.