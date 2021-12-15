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    İstanbul'a ilk kar düştü

    İstanbul'a ilk kar düştü

    İstanbul'da Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 22:33
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 22:42
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Marmara bölgesi için yoğun kar yağışı beklendiği duyurulmuş, uyarılarda bulunulmuştu.

    İSTANBUL'A İLK KAR YAĞDI

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerine kar sulu bir şekilde etkili olmaya başladı.

    KAR YAĞIŞI, ETKİSİNİ ARTIRACAK

    Silivri Kadıköy Mahallesi gibi birçok mahallede yağmurla karışık şekilde başlayan kar yağışının, ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

    İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı VİDEO

    İstanbul a ilk kar düştü #1

    SICAKLIKLAR ÜLKE GENELİNDE AZALIYOR

    Hava sıcaklıkları, batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalırken, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde de mevsim normalleri altına düşeceği bekleniyor.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

    İstanbul a ilk kar düştü #2

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    İstanbul a ilk kar düştü #4

    İstanbul a ilk kar düştü #5

    İstanbul a ilk kar düştü #6

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