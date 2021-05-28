56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Konyaaltı, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Antalyalılar kısıtlama öncesi sıcak havanın keyfini çıkardı. Konyaaltı sahili doldu. Denize girenler ve güneşlenenler renkli görüntüler oluşturdu.

SICAK HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Bazı tatilcilerin plaja çadır kurduğu görüldü.

Hava sıcaklığının 24 derece nem oranın ise yüzde 70 ölçüldüğü kentte sahile gelenlerin kimi denizde yüzdü kimi ise güneşlendi.

24 derecelik hava sıcaklığı yüksek nemle birleşince, hissedilen hava sıcaklığı 26 derece oldu.

Antalya'da sahiller doldu VİDEO

TURİSTLER MUAF

Denizin keyfini yine en çok çocuklar çıkardı.

Bugün başlayacak ve pazartesiye kadar sürecek olan kısıtlama süresince, yalnızca kısıtlamadan muaf sektörlerin çalışanları ile turistler dışarı çıkabilecek.

Turistler 56 saatlik kısıtlama süresince kentin ören yerlerine ve plajlarına gidebilecek. Yerleşik yabancılar da kısıtlama kapsamında dışarı çıkamayacak.