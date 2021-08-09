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- 9 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
9 Ağustos 2021: Bugün hava nasıl olacak?
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 09:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, Twitter hesabı üzerinden günlük tahminleri yayınladı.
Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
Bugünün haritasını paylaşan yetkililer, vatandaşları sıcak havaya karşı uyardı.
Vatandaşlar 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor.
Peki bugün hava nasıl olacak? 9 Ağustos 2021..
9 AĞUSTOS 2021 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- ÇANAKKALE °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 30°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- İZMİR °C, 34°C
- Az bulutlu
- KÜTAHYA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 37°C
- Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Adana'nın kuzey çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 36°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 38°C
- Az bulutlu
- BURDUR °C, 34°C
- Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- HATAY °C, 32°C
- Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 28°C
- Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- SİNOP °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 30°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- RİZE °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 29°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
- TRABZON °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
- ELAZIĞ °C, 35°C
- Parçalı bulutlu
- ERZURUM °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
- ADIYAMAN °C, 37°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DİYARBAKIR °C, 38°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 35°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KİLİS °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu