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    9 ARALIK 2022 HAVA RAPORU I

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 9 Aralık Cuma hava nasıl olacak?
    • 09.12.2022 - 12:18
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    9 ARALIK 2022 HAVA RAPORU I

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısının; Muğla ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nin; Kocaeli ve Sakarya ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 9 Aralık 2022...

    9 Aralık 2022 Cuma hava nasıl olacak?

    HAVA SICAKLIĞI:

    Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR:

    Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.


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