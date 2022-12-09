9 Aralık ne günü? Uzman Jandarmalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

9 Aralık ne günü? Uzman Jandarmalar Günü mesajları ve sözleri 2022!

9 Aralık, 183 yıldır can ve mal güvenliğini sağlayan Jandarma Genel Komutanlığı’nın yıl dönümü. Jandarma Teşkilatı’mızın günü kutlu olsun. İşte Uzman Jandarmalar Günü mesajları ve sözleri!

Her yıl 9 Aralık tarihinde, ülkenin can ve mal güvenliğini koruyan uzman jandarmaların günü kutlanıyor.

Vatanına ve milletine hizmet etmeyi kendilerine görev bilen, tüm zorluklara rağmen sahip çıkan uzman jandarmaların gününü kutlamak için arama motorlarında sözler ve mesajlar araştırılıyor.

2022 Uzman Jandarmalar Günü mesajları ve sözleri

Vatan ve millet uğruna gece gündüz demeden fedakârca görev yapan/emekli olan ve Gazilik şerefine erişen tüm Uzman Jandarmaların, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü’nü kutluyor, Şehit olan ve vefat eden Uzman Jandarmalarımızı rahmetle anıyoruz.

Jandarma Teşkilatının gözbebeği, kahraman ve cefakar Uzman Jandarma kardeşlerimizin günü kutlu olsun.

Aziz milletimize ve kutsal vatanımıza hizmet etmeyi kendilerine görev bilen tüm zorluklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkan Jandarmalarımızın '9 Aralık Uzman Jandarmalar Gününü yürekten kutluyoruz.

Ülkemizin huzuru ve güvenliği için kahramanca mücadele eden tüm Uzman Jandarmalarımızı muhabbetle selamlıyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

9 Aralık uzman Jandarmalar günü kutlu olsun. Şehitlerimize rahmet, görevi başındaki Kahramanlarımıza Rabbim güç kuvvet versin.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü canı pahasına koruyup, aziz Vatanı namus bilip, gecesini gündüzüne katarak, her türlü zorluğa karşı görev yapan Uzman Jandarmalarımızın bu onurlu günü kutlu olsun.

Kanun Ordusu Jandarma Genel Komutanlığımızın ayrılmaz bir unsuru olan, kıta'da ve Terörle mücadelede omuz omuza mücadele verdiğimiz vefakarca, fedakarca ve özveri ile görevlerini yerine getiren, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna sayısız şehitler veren Kahraman Uzman Jandarmalarımızın 9 Aralık Uzman Jandarmalar gününü kutluyorum.

Vatanın Her Karışında Gecesini Gündüzüne Katarak Azim ve Özveriyle Çalışan Jandarma Teşkilatımızın 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü Kutlu Olsun.

Yiğitler, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü size ve Allah yolunda Vatan uğruna can verenlere kutlu olsun..!