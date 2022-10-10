9 Ekim 2022 Süper Loto sonuçları! 145 milyonluk dev ikramiye sahibini buldu mu?

Her hafta üç gün çekilişi yapılan Süper Loto'nun geçtiğimiz haftaki son çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.İşte şanslı numaralar..

Süper Loto'nun 9 Ekim 2022 tarihli çekilişi dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş ile gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

145.227.703,04 TL'lik rekor ikramiyenin bulunduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ödül devretti.

9 Ekim tarihli çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 17 şanslı vatanadaş 32.573,70 TL'lik ödül kazandı.İşte Süper Loto 9 Ekim çekiliş sonuçları..

9 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapılan Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekilde;

4 - 8 - 31 - 44 - 48 - 59