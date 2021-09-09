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- 9 Eylül 2021 Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta?
9 Eylül 2021 Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta?
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu için özel bir gösteri hazırlayan Türk Yıldızları, havada görsel bir şölene imza atacak. Peki Türk Yıldızları 9 Eylül gösterisi nerede ve saat kaçta başlayacak?
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 13:32
- Güncelleme : 09.09.2021 - 13:37
Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde özel bir akrobasi gösterisi sunacak.
Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi Türk Yıldızları, 9 Eylül 1922 tarihinden beri İzmir'de dalgalanan şanlı bayrağımıza gökyüzünden selam durarak coşku dolu anlar yaşatacak.
Renkli anları kaçırmak istemeyenler, Türk Yıldızları 9 Eylül gösterisi ne zaman, nerede ve saat kaçta gibi detayları araştırıyor.
Peki 9 Eylül Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta? İşte yanıtı...
TÜRK YILDIZLARI 9 EYLÜL GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?
Türk Yıldızları 9 Eylül 2021 İzmir gösterisi Saat 16:00’da Kordon Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak.