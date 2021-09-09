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9 Eylül 2021 Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta?

9 Eylül 2021 Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta?

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu için özel bir gösteri hazırlayan Türk Yıldızları, havada görsel bir şölene imza atacak. Peki Türk Yıldızları 9 Eylül gösterisi nerede ve saat kaçta başlayacak?