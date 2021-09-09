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    9 Eylül 2021 Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta?

    9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu için özel bir gösteri hazırlayan Türk Yıldızları, havada görsel bir şölene imza atacak. Peki Türk Yıldızları 9 Eylül gösterisi nerede ve saat kaçta başlayacak?
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 13:37
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    9 Eylül 2021 Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta?

    Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde özel bir akrobasi gösterisi sunacak.

    Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi Türk Yıldızları, 9 Eylül 1922 tarihinden beri İzmir'de dalgalanan şanlı bayrağımıza gökyüzünden selam durarak coşku dolu anlar yaşatacak.

    Renkli anları kaçırmak istemeyenler, Türk Yıldızları 9 Eylül gösterisi ne zaman, nerede ve saat kaçta gibi detayları araştırıyor.

    Peki 9 Eylül Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta? İşte yanıtı...

    TÜRK YILDIZLARI 9 EYLÜL GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

    Türk Yıldızları 9 Eylül 2021 İzmir gösterisi Saat 16:00’da Kordon Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak.

    9 Eylül 2021 Türk Yıldızları gösterisi nerede, saat kaçta? #1

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