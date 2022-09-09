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    9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022..

    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor.Sizler için resimli kutlama mesajlarını derledik..
    • 09.09.2022 - 10:30
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    9 Eylül İzmir'in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022..

    İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü bugün coşkuyla kutlanıyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtulması Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli tarihi bir olaydır.

    Bu yıl 100. yıl dönümü kutlanan İzmir'in kurtuluşu için vatandaşlar resimli kutlama mesajları için araştırmalar yapıyor.

    9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu ile alakalı en güzel, anlamlı ve resimli mesajları sizler için derledik.İşte, resimli 9 Eylül mesajları...

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #1

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #2

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #3

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #4

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #5

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #6

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #7

    9 Eylül İzmir in kurtuluşu resimli mesajları! Resimli 9 Eylül mesajları 2022.. #8


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