İHA
Turizmin başkenti Antalya'da 9 günlük Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Dün akşam yollara çıkan tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alan kentin sahillerinde yoğunluk oluştu.
Sahillere akın ettiler
Hava sıcaklığı 28 derece, nem oranıysa yüzde 22 ölçüldüğü Antalya'da, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne adeta akın etti.
Tatilin keyfini çıkardılar
Bol bol güneşlenen tatilciler, denizin keyfini çıkardı, kimileri de yakıcı sıcaktan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.
Nüfus yoğunluğu artıyor
Hafta sonunu güneşi geçirecek kentte otel doluluk oranlarının hafta sonu yüzde 95'e kadar ulaşacağı bildirilirken, ilerleyen günlerde nüfus yoğunluğunun artacağı öngörülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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