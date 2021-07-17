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    9 günlük bayram tatili başladı: TEM’de yoğunluk var

    9 günlük bayram tatili başladı: TEM’de yoğunluk var

    Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 10:18
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    9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı…

    Bayramı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler, dün mesai saatinin bitmesiyle yola koyuldu.

    YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

    İstanbul ve çevre illerden yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatleri itibari ile yoğunluk oluşturmaya başladı.

    TEM otoyolu Ankara istikametinde, Körfez, Derince ve İzmit geçişinde de aşırı trafik var.

    TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Gültepe ve Korutepe Tünelleri’nde ise yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi sebebi ile trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

    D-100 Karayolu İzmit geçişinde ise şehir trafiğinin de eklenmesi ile yoğunluk artıyor.

    9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk VİDEO

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