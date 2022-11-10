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    9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları! 6 milyon TL kazanan numara ve amorti numaraları..

    Milli Piyango 9 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu. İşte ikramiye kazandıran numaralar...
    • 10.11.2022 - 09:08
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    9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları! 6 milyon TL kazanan numara ve amorti numaraları..

    Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir. Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir şans oyunudur.

    Milli Piyango’da çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üç farklı bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır.

    Milli Piyango'nun Kasım ayında ilk çekilişi  dün nıter huzurunda gerçekleştirildi. Vatantadşlar 9 Kasım 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte ikramiye kazandıran numaralar..

    9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları

    Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar..

    Amorti

    0 ve 7

    6.000.000 TL kazanan numaralar

    017513

    1.000.000 TL kazanan numaralar

    590695

    250.000 TL kazanan numaralar

    182945 - 364995

    30.000 TL kazanan numaralar

    020789 - 035830 - 066191 - 184702 - 195665 - 240008 - 240195 - 449280 - 485371 - 525983

    12.000 TL kazanan numaralar

    004595 - 199686 - 255801 - 339748 - 502479 - 531883 - 545391 - 561423 - 590203 - 596198

    5000 TL kazanan numaralar

    047833 - 284170 - 373104 - 380432 - 407671 - 532304 - 548484 - 560245 - 564579 - 570063

    Son 5 rakamına göre 3000 TL kazanan numaralar

    07352 - 18868 - 36033 - 39099 - 42580 - 44604 - 63191 - 74289 - 90464 - 98092

    Son 4 rakamına göre 400 TL kazanan numaralar

    0705 - 2528 - 4277 - 5209 - 6656 - 7089 - 7116 - 7419 - 7916 - 9245


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