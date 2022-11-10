9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları! 6 milyon TL kazanan numara ve amorti numaraları..

9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları! 6 milyon TL kazanan numara ve amorti numaraları..

Milli Piyango 9 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu. İşte ikramiye kazandıran numaralar...

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir. Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir şans oyunudur.

Milli Piyango’da çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üç farklı bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır.

Milli Piyango'nun Kasım ayında ilk çekilişi dün nıter huzurunda gerçekleştirildi. Vatantadşlar 9 Kasım 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte ikramiye kazandıran numaralar..

9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları

Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar..

Amorti

0 ve 7

6.000.000 TL kazanan numaralar

017513

1.000.000 TL kazanan numaralar

590695

250.000 TL kazanan numaralar

182945 - 364995

30.000 TL kazanan numaralar

020789 - 035830 - 066191 - 184702 - 195665 - 240008 - 240195 - 449280 - 485371 - 525983

12.000 TL kazanan numaralar

004595 - 199686 - 255801 - 339748 - 502479 - 531883 - 545391 - 561423 - 590203 - 596198

5000 TL kazanan numaralar

047833 - 284170 - 373104 - 380432 - 407671 - 532304 - 548484 - 560245 - 564579 - 570063

Son 5 rakamına göre 3000 TL kazanan numaralar

07352 - 18868 - 36033 - 39099 - 42580 - 44604 - 63191 - 74289 - 90464 - 98092

Son 4 rakamına göre 400 TL kazanan numaralar

0705 - 2528 - 4277 - 5209 - 6656 - 7089 - 7116 - 7419 - 7916 - 9245