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- 9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları! 6 milyon TL kazanan numara ve amorti numaraları..
9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları! 6 milyon TL kazanan numara ve amorti numaraları..
- 10.11.2022 - 09:08
Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir. Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir şans oyunudur.
Milli Piyango’da çeyrek bilet, yarım bilet ve tam bilet olmak üzere üç farklı bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır.
Milli Piyango'nun Kasım ayında ilk çekilişi dün nıter huzurunda gerçekleştirildi. Vatantadşlar 9 Kasım 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte ikramiye kazandıran numaralar..
9 Kasım 2022 Milli Piyango sonuçları
Milli Piyango çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar..
Amorti
0 ve 7
6.000.000 TL kazanan numaralar
017513
1.000.000 TL kazanan numaralar
590695
250.000 TL kazanan numaralar
182945 - 364995
30.000 TL kazanan numaralar
020789 - 035830 - 066191 - 184702 - 195665 - 240008 - 240195 - 449280 - 485371 - 525983
12.000 TL kazanan numaralar
004595 - 199686 - 255801 - 339748 - 502479 - 531883 - 545391 - 561423 - 590203 - 596198
5000 TL kazanan numaralar
047833 - 284170 - 373104 - 380432 - 407671 - 532304 - 548484 - 560245 - 564579 - 570063
Son 5 rakamına göre 3000 TL kazanan numaralar
07352 - 18868 - 36033 - 39099 - 42580 - 44604 - 63191 - 74289 - 90464 - 98092
Son 4 rakamına göre 400 TL kazanan numaralar
0705 - 2528 - 4277 - 5209 - 6656 - 7089 - 7116 - 7419 - 7916 - 9245