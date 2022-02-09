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    9 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 9 Şubat 2022 Çarşamba sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 09:58
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    9 Şubat 2022 İSKİ kesinti sorgulama: Sular saat kaçta gelecek? Güncel liste...

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.

    İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşılıyor.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    9 ŞUBAT İSTANBUL SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

    ZEYTİNBURNU

    Etkilenen Mahalleler: Nuripaşa Mah

    Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

    Başlama Tarihi: 09.02.2022 09:47

    Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 9.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İSKİ KESİNTİ SORGULAMA


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