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    9 Temmuz 2022 Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Merakla beklenen Milli Piyango özel çekilişi bugün yapılıyor.İşte büyük çekilişin yapılacağı saat..
    • 09.07.2022 - 17:11
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    9 Temmuz 2022 Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Şans oyunu severlerin merakla beklediği milli Piyango çekilişi bugün yapılacak.Milli Piyango özel çekilişi bugün Milli Piyango TV ekranlarında yapılacak.

    Büyük ikramiyenin 6 milyon lira olduğu çekiliş büyük ikramiye isabet eden bilet çekilinceye kadar devam edecek.

    9 Temmuz 2022 Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta yapılacak? #1

    Merakla beklenen Milli Piyango özel çekilişi saat 17:30’da başlayacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet alanlar bilet sorgulama işlemlerini  "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden yapacaklar.


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