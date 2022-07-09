9 Temmuz 2022 Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta yapılacak?

Merakla beklenen Milli Piyango özel çekilişi bugün yapılıyor.İşte büyük çekilişin yapılacağı saat..

Şans oyunu severlerin merakla beklediği milli Piyango çekilişi bugün yapılacak.Milli Piyango özel çekilişi bugün Milli Piyango TV ekranlarında yapılacak.

Büyük ikramiyenin 6 milyon lira olduğu çekiliş büyük ikramiye isabet eden bilet çekilinceye kadar devam edecek.

Merakla beklenen Milli Piyango özel çekilişi saat 17:30’da başlayacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet alanlar bilet sorgulama işlemlerini "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden yapacaklar.