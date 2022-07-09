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- 9 Temmuz 2022 Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta yapılacak?
9 Temmuz 2022 Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta yapılacak?
Merakla beklenen Milli Piyango özel çekilişi bugün yapılıyor.İşte büyük çekilişin yapılacağı saat..
- 09.07.2022 - 17:11
Şans oyunu severlerin merakla beklediği milli Piyango çekilişi bugün yapılacak.Milli Piyango özel çekilişi bugün Milli Piyango TV ekranlarında yapılacak.
Büyük ikramiyenin 6 milyon lira olduğu çekiliş büyük ikramiye isabet eden bilet çekilinceye kadar devam edecek.
Merakla beklenen Milli Piyango özel çekilişi saat 17:30’da başlayacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından bilet alanlar bilet sorgulama işlemlerini "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden yapacaklar.