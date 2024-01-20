9 yaşındaki otizmli Batuhan'ın havacılık hayalini Bakan Güler gerçekleştirdi Milli Savunma Bakanlığı, otizm tanısı konulan 9 yaşındaki Batuhan Öğdüm'ün pilotluk hayalini yerine getirmek için F-16 simülatöründe uçuş yapmasını sağladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin "özel çocuklarından" biri daha hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Adana'da yaşayan Dürdane Öğdüm, her gün gökyüzünde uçma hayali kuran oğlu Batuhan'ın havacılık tutkusunu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e duyurmak için bir mektup yazdı.

Bakan Güler, Batuhan'ın hayalini gerçekleştirdi

Mektubu dikkate alan Bakan Güler, duygusal bir tepki gösterdi ve Batuhan ile ailesini Adana'daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na davet etti.

Ailesi ve pilot abileriyle unutulmaz bir gün geçirdi

Batuhan, annesi ve kardeşiyle birlikte ağırlanarak pilot ve komutan abileriyle unutulmaz bir gün geçirdi.

Üs içindeki uçak ve helikopterleri yakından gören Batuhan ve kardeşi, kalkış yapan uçaklara el sallayarak onları uçuşa uğurladılar. Ayrıca, Batuhan ve kardeşi F-16 savaş uçağının simülatöründe uçuş yaparak ilk sertifikalarını almaya hak kazandılar.