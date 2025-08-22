9 yaşındaki Zeynep, ördüğü bilekliklerle Gazze’ye destek oluyor

Konya’da 9 yaşındaki Zeynep Erva Tokgöz, Kur’an kursunda öğrendiği makrome (düğümleme sanatı) ile yaptığı bileklikleri satarak elde ettiği geliri Gazze’deki mazlumlara bağışladı.

FİLİSTİN RENKLERİ İLHAM VERDİ

Tokgöz, Gazze’de yaşananlara duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Şu anda yaptığım bileklikleri satıp Gazze’ye bağış yapıyorum. Keşke daha fazla bir şeyler gönderebilsem. Bu parayı 5 bin ve 10 bin lira yapmak istiyorum, harıl harıl çalışıyorum. Yardım etmek çok güzel bir his” dedi.

Küçük kız, yaşıtlarının bombalar altında yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayarak, mazlumlar için bir katkıda bulunmanın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

AİLECE BOYKOT VE HASSASİYET

Babası Muhammed Zahid Tokgöz, Zeynep ile gurur duyduklarını belirterek, ailece boykot hassasiyetini benimsediklerini söyledi: