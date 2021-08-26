75 günlük onarım: FSM Köprüsü trafiğe açık mı, kapalı mı?

75 günlük onarım: FSM Köprüsü trafiğe açık mı, kapalı mı?

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan onarım çalışmaların akabinde köprünün akıbeti de merak konusu oldu. Sürücüler, FSM trafiğe kapalı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 900 gün sürecek inşaat çalışmaları başlıyor.

Avrupa'yı Asya'ya bağlayan 3 köprüden birisi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bugüne kadarki en büyük bakımına alınacak. Proje kapsamında, köprünün önemli parçalarının neredeyse tamamı yenilenecek.

1988 yılında hizmete açılan köprünün bakım ve onarım çalışmalarının 900 gün süreceği iddialarına açıklama geldi.

Çalışmalar sürecinde trafik durumu ise merak konusu... Peki FSM trafiğe kapatıldı mı, kapatılacak mı? FSM'den geçiş kapalı mı? İşte ayrıntılar...

FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇIK MIİ, KAPALI MI?

Köprüdeki tadilatın 900 gün süreceği iddialarının akabinde trafiğe kapatılıp kapatılmayacağı da sürücülerin merak konusuydu. Ulaştırma Bakanlığı, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakanlık açıklamasında, "FSM Köprüsü'nün askı halatlarının değiştirilmesi işleri, çalışmalar ayda 5 gece olmak üzere toplamda 75 günlük gece çalışması ile tamamlanacaktır. Çalışmalar esnasında köprü trafiğe hiçbir şekilde tamamen kapatılmayacak olup, yoğunluğun en az olduğu gece saatlerinde ihtiyaç halinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında sadece tek şeridi kapatılarak, trafik akışı etkilenmeyecek şekilde yürütülecektir."



