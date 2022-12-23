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    • 901 BİN TL İKRAMİYE! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Aralık On Numara çekilişi sonuç ekranı..

    901 BİN TL İKRAMİYE! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Aralık On Numara çekilişi sonuç ekranı..

    23 Aralık 2022 tarihli On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..
    • 23.12.2022 - 20:34
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    901 BİN TL İKRAMİYE! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Aralık On Numara çekilişi sonuç ekranı..

    Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği On Numara 23 Aralık Cuma çekilişi bugün gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları internette araştırılmaya başladı.

    On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilir. Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan Cuma çekilişi noter huzurunda yapıldı.

    Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

    10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

    23 Aralık 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları

    2 - 3 - 5 - 7 - 16 - 21 - 28 - 30 - 34 - 37 - 42 - 47 - 48 - 52 - 54 - 58 - 59 - 65 - 66 - 71 - 74 - 79


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