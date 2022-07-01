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    Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

    Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

    Yurdun birçok bölgesinde su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışlar, yeni haftaya girerken yerini aşırı sıcaklara bırakacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 04:42
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 07:24
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    Temmuz ayına girerken, yurdun birçok bölgesinde yer yer sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar etkisini yitiriyor.

    Yağışların bitmesiyle doğal olarak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hatta yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminiyle uyarılar yapıldı.

    Yağışlar bugün bitiyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlar bugün de etkisini devam ettirecek. Ancak yağışların 2 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor.

    Meteoroloji den sıcak hava uyarısı #1

    Aşırı sıcaklar geliyor

    Önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Birçok ilde kavurucu sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji, Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok ile 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

    Hava sıcaklıkları, özellikle Kıyı Ege illeri ile Güneydoğu illerinde yükselecek. Meteoroloji, bu illere 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

    Meteoroloji den sıcak hava uyarısı #2

    Çocuklar, yaşlı ve kronik hastalara dikkat edilmeli

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Uzmanlar, uzun süreli güneş temasından kaçınılmasını ve düzenli olarak güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

    Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların kademe kademe yükseldiği ve özellikle kıyı illerinde sıcaklıkların kavurucu düzeye erişeceği görülüyor.

    Meteoroloji den sıcak hava uyarısı #3

    Meteoroloji den sıcak hava uyarısı #4

    Meteoroloji den sıcak hava uyarısı #5

    Meteoroloji den sıcak hava uyarısı #6

    Meteoroloji den sıcak hava uyarısı #7


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