Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Yurdun birçok bölgesinde su baskınlarına neden olan kuvvetli yağışlar, yeni haftaya girerken yerini aşırı sıcaklara bırakacak.

Temmuz ayına girerken, yurdun birçok bölgesinde yer yer sel felaketlerine neden olan kuvvetli yağışlar etkisini yitiriyor.

Yağışların bitmesiyle doğal olarak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Hatta yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminiyle uyarılar yapıldı.

Yağışlar bugün bitiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlar bugün de etkisini devam ettirecek. Ancak yağışların 2 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla yurdu terk etmesi bekleniyor.

Aşırı sıcaklar geliyor

Önümüzdeki hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükseleceği tahmin ediliyor. Birçok ilde kavurucu sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji, Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok ile 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıkları, özellikle Kıyı Ege illeri ile Güneydoğu illerinde yükselecek. Meteoroloji, bu illere 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu.

Çocuklar, yaşlı ve kronik hastalara dikkat edilmeli

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte yükselmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle uzmanlar, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanları uyarıyor. Uzmanlar, uzun süreli güneş temasından kaçınılmasını ve düzenli olarak güneş kremi kullanılmasını öneriyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların kademe kademe yükseldiği ve özellikle kıyı illerinde sıcaklıkların kavurucu düzeye erişeceği görülüyor.