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    Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da olduğu çok sayıda ilde sağanak beklendiğini, bazı iller için ise kar yağışı uyarısı yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.11.2021 - 18:58
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    Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22-26 Kasım tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.

    SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

    Buna göre; aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı.

    BAZI İLLERDE KAR BEKLENİYOR

    Öte yandan Meteoroloji, bazı illere de kar yağışı uyarısında bulundu.

    24 Kasım Çarşamba: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

    25 Kasım Perşembe: Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

    26 Kasım Cuma: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

    Meteoroloji den kar yağışı uyarısı #1

    Meteoroloji den kar yağışı uyarısı #2

    Meteoroloji den kar yağışı uyarısı #3

    Meteoroloji den kar yağışı uyarısı #4

    Meteoroloji den kar yağışı uyarısı #5

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