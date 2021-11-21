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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da olduğu çok sayıda ilde sağanak beklendiğini, bazı iller için ise kar yağışı uyarısı yaptı.