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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da olduğu çok sayıda ilde sağanak beklendiğini, bazı iller için ise kar yağışı uyarısı yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 21.11.2021 - 18:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22-26 Kasım tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Buna göre; aralarında İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı.
BAZI İLLERDE KAR BEKLENİYOR
Öte yandan Meteoroloji, bazı illere de kar yağışı uyarısında bulundu.
24 Kasım Çarşamba: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı
25 Kasım Perşembe: Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı
26 Kasım Cuma: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı.
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