Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 8 Ağustos Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Yeni haftanın ilk gününde Karadeniz, İç Ege ve Batı Akdeniz’de gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları iç ve güney kesimlerde azalıyor. Yurt genelinde mevsim normallerinde sıcaklıklar ölçülüyor. Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile Orta Akdeniz’de kuvvetli esiyor. Zaman zaman fırtına seviyesine de çıkacak rüzgar ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Peki bugün hava nasıl olacak? 8 Ağustos 2022..

8 Ağustos bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava parçalı bulutlu ancak yerel yağışlar da etkili oluyor. Sıcaklık ise bölgede 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Ege Bölgesinin kıyı kesimlerinde hava parçalı bulutlu. İç kesimlerde ise kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor. Ani sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Sıcaklık İzmir’de 35, Afyonkarahisar’da 30 derece. Yağış Akdeniz Bölgesinin batısında ve yer yer doğu kesimlerinde etkili oluyor. Bölgenin kalanında ise parçalı bulutlar hakim. Sıcaklık Antalya dolaylarında 28-29 derecelere geriledi. Orta ve doğu kentlerde ise 30 ile 35 derece arasında ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Eskişehir dolaylarında sağanak yağışlar da görülebilir. Bölgede sıcaklık en yüksek 32-33 derecelerde salınıyor. Karadeniz Bölgesinin büyük çoğunluğunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklık Bolu’da 27, Samsun’da 29, Gümüşhane’de 32 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde dar bir alanda gök gürültülü sağanak görülüyor. Bölgenin kalanında ise hava güneşli. Sıcaklık yağışlı alanda 26 derecelere geriledi, kalan yerlerde ise en yüksek 37 dereceye çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki önümüzdeki üç günlük dönemde hava bol güneşli. Sıcaklık da 35 ile 40 derece arasında seyrediyor.