Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 25 Temmuz Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Yeni haftanın ilk gününde Türkiye'de yalnızca Karadeniz'de yerel kısa süreli yağışlar görülüyor. Yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu. Kıyı Ege ve Güney bölgelerde ise güneş bolca görülüyor. Denizlerde rüzgar Marmara'nın Karadeniz kıyıları, Orta Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 25 Temmuz 2022..

25 Temmuz bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu ve güneşli. Sıcaklık Edirne dolaylarında 37 derece, diğer kentlerde ise 33 ile 35 derece arasında ölçülüyor. Ege Bölgesinde güneş bolca görülüyor. Sıcaklık iç kesimlerde 30 derece ölçülüyor, kıyıda ise 39 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı tedbirli olunmalı. Akdeniz Bölgesi de bol güneşli. Sıcaklık Antalya dolaylarında en yüksek 39-40 derecelerde ölçülüyor. Mersin'de 34, Adana'da ise 38 derecelik sıcaklık var. İç Anadolu Bölgesinde hava az bulutlu. Sıcaklık Sivas dolaylarında 26 derecelerde ölçülüyor, diğer kentlerde ise 30-32 derecelere çıkıyor.

Karadeniz Bölgesinin batı kesimlerinde gökyüzü az bulutlu. Bölgenin kalanında ise hava bulutlu ve yerel yağışlı. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyrediyor. Bolu ve Samsun'da 28, Gümüşhane ve Trabzon'da 24 derece ölçülüyor. Doğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü az bulutlu. Sıcaklık ise Kars ve Erzurum'da 25, bölgenin kalanında ise 30-31 derecelerde. Güneydoğu Anadolu Bölgesi güneşli ve sıcak havalar devam ediyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 35 ile 37 derece arasında ölçülüyor. Salı günü ise Diyarbakır-Şanlıurfa dolaylarında 2-3 derece yükselmesi bekleniyor.