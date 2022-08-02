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    Aydın'da orman yangını

    Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
    • 02.08.2022 - 21:42
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    Aydın'da orman yangını

    Akşam saatlerinde Aydın'ın Karacasu ilçesi Soğanlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Söndürülen yangında 1 hektarlık alan kül oldu

    Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.

    Aydın da orman yangını #1

    Aydın da orman yangını #2


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