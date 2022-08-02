Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Akşam saatlerinde Aydın'ın Karacasu ilçesi Soğanlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında 1 hektarlık alan kül oldu

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.