- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Aydın'da orman yangını
Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Karacasu ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
- 02.08.2022 - 21:42
Akşam saatlerinde Aydın'ın Karacasu ilçesi Soğanlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında 1 hektarlık alan kül oldu
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın büyümeden söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 hektar alan zarar gördü.