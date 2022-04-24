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    95 bin engelli, kamu personeli olmak için sınava girdi

    81 ilde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuran 95 bin 17 aday, sabah saatlerinde sınav olacakları okullara gitti. Sınava geç kalan aday olmaması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 13:49
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    95 bin engelli, kamu personeli olmak için sınava girdi

    Her yıl engelli vatandaşlar için düzenlenen Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS), bu yıl da yüksek katılım aldı.

    Ülkenin 81 ilinde aynı anda başlayan sınav için saat 10.15'ten önce adaylar sınava girecekleri okulların önünde oldu.

    60 sorunun yer aldığı sınava ortaöğretim grubunda 58 bin 849, lisans grubunda 18 bin 319, ön lisans grubunda 17 bin 849 aday başvurdu.

    Her biri için ayrı kitapçık açıklandı

    Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanırken, yanıtlama süresi, engel durumuna göre 20, 30 ve 40 dakika uzatıldı. Sınav sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak.

    95 bin engelli, kamu personeli olmak için sınava girdi #1

     

    Aileleri eşlik etti

    EKPSS adayları çoğunlukla yakınlarıyla birlikte sınav merkezlerine geldi. Beylikdüzü'ndeki Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na gelen adaylar üzerindeki saat, telefon, takı, anahtarlık veya ziynet eşyalarını emanete veya yakınlarına bırakmaları istendi.

    95 bin engelli, kamu personeli olmak için sınava girdi #2

    Geç kalan olmadı

    Diğer sınavların aksine bu sınava geç gelen aday olmadı. Sınava su ile girmek isteyenlerden şişelerin üzerindeki etiketi çıkarmaları istendi. Adayların sınava başlayacağına yakın sürede veliler bahçeden çıkarılırken, bazı aday yakınları sürekli dua etti.

    95 bin engelli, kamu personeli olmak için sınava girdi #3


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