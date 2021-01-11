Euro
9.1301
1.16%
Dolar
7.5122
1.89%
Altın
443.58
1.25%
Borsa
1.53
-0.69%
Bitcoin
261.549
-12.84%
EXEN Coin
11.37
-2.31%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

    Akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceği yönünde uyarı yapıldı.
    • AA
    • 11.01.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 16:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

    Genel Müdürlük'ten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (saatte metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

    SEL UYARISI

    Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

    Meteoroloji den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir