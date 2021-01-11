Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceği yönünde uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlük'ten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (saatte metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

SEL UYARISI

Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.