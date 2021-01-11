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- Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışın sel ve su baskınlarına yol açabileceği yönünde uyarı yapıldı.
- AA
- 11.01.2021 - 16:31
- Güncelleme : 11.01.2021 - 16:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlük'ten yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (saatte metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.
SEL UYARISI
Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.