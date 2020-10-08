Bursa'dan Suriye'deki Mehmetçik'e mektup gönderen çocuğa bisiklet sürprizi

9 yaşındaki küçük çocuk, Suriye'de görev yapan Mehmetçik'e mektup gönderdi. Mehmetçik, 3'üncü sınıf öğrencisi çocuğa bisiklet hediye etti.

Bursa İnegöl'de yaşayan 9 yaşındaki Arda Özkan, sınır ötesinde güvenliği sağlayan Türk askeri için mektup yazdı.

Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan 3'üncü sınıf öğrencisi Arda Özkan, Suriye'nin İdlib kentindeki Mehmetçik'e yazdığı mektupla okuyanları duygulandırdı.

MEHMETÇİK'E MEKTUP

Arda'nın yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Ben Arda Özkan, 9 yaşındayım. İnegöl Çeltikçi İlkokulu'nda okuyorum. Mehmetçik ağabeylerim. Dilerim ki saçınızın teline bir şey olmasın. Çünkü her Türk asker doğar. Bugün nöbet sizde, yarın biz alacağız. Bayrak inmez vatan bölünmez. Allah yar ve yardımcınız olsun"





ASKERLER, ARDA İÇİN BİSİKLET ALDI

Mektubun ulaştığı askerler Arda'ya sürpriz yaparak, gönderdikleri para ile Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu'ya bisiklet aldırdı.

Bisikletin hediye edildiği Arda sevinirken, askerlere teşekkür etti.









