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    İstanbul'da barajların doluluk oranı

    Son yağışların ardından İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 11:10
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    İstanbul'da barajların doluluk oranı

    İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti.

    Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde sadece yüzde 0.42  artış yaşandı.

    Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi. İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

    GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELDİ

    Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçüldü. Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçüldü.

    Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a,  Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

    İstanbul da barajların doluluk oranı #1

    EN DOLUSU DARLIK BARAJI

    İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti.

    İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

    İstanbul da barajların doluluk oranı #2

    İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;

    Alibeyköy Barajı                                        yüzde  66.26
    Büyükçekmece Barajı                               yüzde  77.35
    Darlık Barajı                                               yüzde  97.36
    Elmalı Barajı                                               yüzde  95.31
    Istranacalar                                                yüzde  53.56
    Kazandere Barajı                                       yüzde  77.67
    Ömerli Barajı                                              yüzde  95.87
    Papuçdere Barajı                                       yüzde  76.87
    Sazlıdere Barajı                                          yüzde  43.98
    Terkos Barajı                                              yüzde  78.24


    İstanbul da barajların doluluk oranı #3

    İstanbul da barajların doluluk oranı #4

    İstanbul da barajların doluluk oranı #5

    İstanbul da barajların doluluk oranı #6

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