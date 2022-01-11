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Tekirdağ'da kar yağışı başladı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı.
- İHA
- 11.01.2022 - 23:51
- Güncelleme : 11.01.2022 - 23:58
Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Tekirdağ Malkara’da başladı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A DOĞRU İLERLİYOR
Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'a doğru ilerlerken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
Tekirdağ'da kar yağışı başladı VİDEO