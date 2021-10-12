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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 09:08
- Güncelleme : 12.10.2021 - 12:44
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 11 Ekim Salı 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
11 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BÜYÜKÇEMECE
Etkilenen Mahalleler: Türkoba Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler: Osmaniye Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 12.10.2021 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAYRAMPAŞA
Etkilenen Mahalleler: Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 12.10.2021 12:17
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAĞCILAR
Etkilenen Mahalleler: Demırkapı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 12.10.2021 12:04
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama: Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 11:08
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
BEYLİKDÜZÜ
Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:38
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama: Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarih: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KADIKÖY
Etkilenen Mahalleler: Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:18
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
SİLİVRİ
Etkilenen Mahalleler: Değirmenköy Fevzipaşa Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 12.10.2021 09:58
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇEKMEKÖY
Etkilenen Mahalleler: Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Ekşioğlu Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet MaH
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama: Alemdağ Mah. 300Mm Branşman Vanası Değişimi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 12.10.2021 11:10
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÇEKMEKÖY
Etkilenen Mahalleler: Taşdelen Mah,Sultançiftliği Mah,Güngören Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama: Sultanmurat Caddesi 400Mm İsale Hattında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 12.10.2021 11:33
Bitiş Tarih: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahallele: Sultantepe Mah,Valide I Atik Mah,İcadiye Mah,Selami Ali Mah,Murat Reis Mah
Arıza Sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:04
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarih: 12.10.2021 12:00
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.