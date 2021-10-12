İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 11 Ekim Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 11 Ekim Salı 2021 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

11 EKİM 2021 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BÜYÜKÇEMECE

Etkilenen Mahalleler: Türkoba Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.10.2021 09:17

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAKIRKÖY

Etkilenen Mahalleler: Osmaniye Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.10.2021 11:15

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAYRAMPAŞA

Etkilenen Mahalleler: Muratpaşa Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.10.2021 12:17

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler: Demırkapı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.10.2021 12:04

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama: Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:00

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.10.2021 11:08

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ

Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:38

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler: Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama: Başakşehır-Altınşehır Mahallesı 1000 Mm Ana Isale Hattında Deplase Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:00

Bitiş Tarih: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KADIKÖY

Etkilenen Mahalleler: Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.10.2021 10:18

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SİLİVRİ

Etkilenen Mahalleler: Değirmenköy Fevzipaşa Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:00

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇATALCA

Etkilenen Mahalleler: Fatih Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.10.2021 09:58

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇEKMEKÖY

Etkilenen Mahalleler: Kirazlıdere Mah,Soğukpınar Mah,Ekşioğlu Mah,Aydınlar Mah,Cumhuriyet MaH

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama: Alemdağ Mah. 300Mm Branşman Vanası Değişimi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi: 12.10.2021 11:10

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÇEKMEKÖY

Etkilenen Mahalleler: Taşdelen Mah,Sultançiftliği Mah,Güngören Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi

Açıklama: Sultanmurat Caddesi 400Mm İsale Hattında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 12.10.2021 11:33

Bitiş Tarih: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahallele: Sultantepe Mah,Valide I Atik Mah,İcadiye Mah,Selami Ali Mah,Murat Reis Mah

Arıza Sebebi: 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 12.10.2021 10:04

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ÜSKÜDAR

Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarih: 12.10.2021 12:00

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.